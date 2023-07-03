Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Ternyata Ini Alasan TikTokers Popo Sebar Video Asusila dengan Boneka

Cahyo Yulianto , Jurnalis-Senin, 03 Juli 2023 |10:42 WIB
Ternyata Ini Alasan TikTokers Popo Sebar Video Asusila dengan Boneka
Popo Barbie (Foto: Instagram)
A
A
A

JAKARTA - Ternyata ini alasan tiktokers Popo Barbie sebar video asusilanya dengan boneka manekin bikin warganet. Salah satu seorang tiktokers terkenal bernama asli Emboy Yasandra asal Jambi membuat video masturbasi dengan boneka ini langsung ditangkap polisi.

Seperti diketahui, dalam akun media sosial tiktoknya, Popo kerap mengunggah konten video dengan bergaya seperti halnya seorang perempuan.

Dalam video berdurasi 21 detik yang tersebar di dunia maya itu, Popo Barbie menunjukan sebuah adegan tidak senonoh dimana dirinya melakukan masturbasi di boneka manekin.

Video tersebut kemudian disebarkannya melalui aplikasi Whatsapp dan dengan dengan cepat menyebar ke berbagai platform media sosial.

Akibat viralnya videonya tersebut, Polisi langsung bergerak cepat meringkus Popo atas tindakan pidana pornografi dan Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Halaman:
1 2 3
      
