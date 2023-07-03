Mengenal Tanda Sayap Perindo

JAKARTA – Anggota dan kader Partai Persatuan Indonesia (Perindo) selalu menunjukkan Sayap Perindo saat berfoto. Tanda popular itu dibuat dengan menempelkan dan menyilangkan ibu jari dengan jari telunjuk, sehingga terlihat seperti sayap.

“Ini tanda Sayap Partai Perindo. Partai Perindo untuk Indonesia Sejahtera,” ujar Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo (HT) seraya membagikan video Sayap Perindo, pada laman Instagram miliknya.

Partai Perindo hadir dengan idealisme yang luhur, konsisten berjuang bagi kesejahteraan masyarakat melalui kebijakan yang berpihak dan percepatan pendidikan guna mewujudkan Indonesia yang bersatu, berdaulat, adil dan makmur.

HT kerap menegaskan Partai Perindo merupakan wadah untuk membangun NKRI menjadi bangsa yang sejahtera. Oleh karena itu, HT membangun Perindo sebagai partai inklusif, yakni terbuka bagi yang ingin berjuang bersama-sama untuk kesejahteraan Indonesia.