Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Kronologi Guru Silat Elang Putih Meninggal saat Pamer Jurus ke Muridnya

Qur'anul Hidayat , Jurnalis-Senin, 03 Juli 2023 |11:17 WIB
Kronologi Guru Silat Elang Putih Meninggal saat Pamer Jurus ke Muridnya
Guru silat meninggal saat peragakan jurusnya. (Foto: Tangkapan layar)
A
A
A

MADURA - Monaki, seorang tokoh pencak silat di Madura meninggal dunia saat memperagakan jurus tradisional kepada murid-muridnya. Guru berusia 85 tahun itu tiba-tiba tak bergerak sehingga menimbulkan kepanikan para pesilat lainnya.

Monaki yang dikenal sebagai sosok yang baik, tokoh panutan dan rajin mengayomi pesilat lainnya itu mengembuskan napas terakhirnya, saat sedang memperagakan jurus tradisional, di Bangkalan , Jawa Timur.

Almarhum kata dia juga dikenal ramah dan rendah hati, meski sudah dikenal sebagai tokoh pesilat di Madura.

 BACA JUGA:

Meninggalnya pesilat sepuh di depan para muridnya tersebut, membuat banyak orang berduka, terutama kalangan pecinta seni beladiri silat.

Rekaman detik-detik saat Monaki meninggal dunia viral di media sosial. Pria sepuh ini meninggal saat memperagakan jurus tradisional, di acara paguyuban pencak silat Bhinneka Tunggal Ika, di Desa Naro'an, Kecamatan Burneh, Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur.

Saat itu, Monaki tampil sebagai pembuka acara, pada kegiatan rutin bulanan para pesilat tersebut. Monaki mengenakan kemeja warna hitam dan membawa selendang yang kemudian diikatkan pada pinggangnya. Tubuh sepuhnya terlihat kuat dan tak ada tanda-tanda mengkhawatirkan.

 BACA JUGA:

Dengan diiringi musik tradisional Madura, ia menyapa para pesilat dan warga yang hadir. Kemudian diikuti aksi memperagakan jurus pembuka, mulai dari kuda-kuda hingga gerakan pencak silat tradisional.

Namun berselang satu menit kemudian, ia tidak bergerak sama sekali di atas tanah, usai memperagakan gerakan bersimpuh, berguling hingga tendangan kaki ke atas.

Monaki seperti orang yang sangat tenang ketika menjemput ajal. Bahkan terlihat guru besar perguruan silat elang putih dan harimau bafam ini seperti orang rebahan tertidur.

Awalnya tak ada orang yang bereaksi, karena menyangka hal tersebut bagian dari peragaan jurus oleh Monaki.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/23/519/3066656/pesilat_tewas-mkpJ_large.jpg
Tragis! Pendekar Kera Putih Tewas Ditendang Pelatih saat Ujian Kenaikan Tingkat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/08/519/2916495/pesilat-di-gresik-tewas-usai-ditendang-pelatih-begini-kronologinya-Ctgdcqmogb.jpg
Pesilat di Gresik Tewas Usai Ditendang Pelatih, Begini Kronologinya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/08/519/2916479/tragis-pesilat-muda-tewas-ditendang-guru-saat-latih-tanding-di-gresik-NzSmvQP3Tu.jpg
Tragis! Pesilat Muda Tewas Ditendang Guru Silat saat Latih Tanding di Gresik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/06/337/2877891/heboh-dua-perguruan-silat-indonesia-bentrok-di-taiwan-satu-tewas-DkA3rTPwYJ.jpg
Heboh! Dua Perguruan Silat Indonesia Bentrok di Taiwan, Satu Tewas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/07/28/519/2853528/ribuan-pendekar-psht-padati-surabaya-1-738-personel-diterjunkan-antisipasi-gesekan-aapHMX6hZU.jpg
Ribuan Pendekar PSHT Padati Surabaya, 1.738 Personel Diterjunkan Antisipasi Gesekan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/07/08/337/2843108/guru-monaki-wafat-pencak-silat-madura-berduka-M4ND7AEpyW.jpg
Guru Monaki Wafat, Pencak Silat Madura Berduka
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement