Sudah di Jakarta, Panji Gumilang Bakal Penuhi Panggilan Bareskrim Siang Ini

JAKARTA - Direktorat Tindak Pidana Umum (Dit Tipidum) Bareskrim Polri menyatakan bahwa, pihaknya sudah berkomunikasi dengan Pimpinan Pondok Pesantren (Ponpes) Al-Zaytun, Panji Gumilang terkait pemeriksaan kasus dugaan penistaan agama.

Dir Tipidum Bareskrim Polri Brigjen Djuhandhani Rahardjo Puro mengungkapkan, dari hasil koordinasi tersebut, Panji Gumilang sudah ada di Jakarta untuk menghadiri undangan klarifikasi terkait laporan dugaan penistaan agama.

"Tadi sudah mengonfirmasi yang bersangkutan sudah ada di Jakarta," kata Djuhandhani di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Senin (3/7/2023).

Setibanya di Jakarta, menurut Djuhandhani, Panji Gumilang akan menghadiri panggilan dari Bareskrim pada siang hari ini.

"Dimungkinkan sekitar jam 13.00 WIB atau 14.00 WIB, yang bersangkutsn akan hadir penuhi undangan klarifikasi oleh Bareskrim terkait dengan yang dilaporkan terkait penistaan agama," ujar Djuhandhani.

Diketahui, penyidik Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri menjadwalkan melakukan pemeriksaan terhadap Pimpinan Pondok Pesantren Al-Zaytun, Panji Gumilang pada, Senin 3 Juli 2023.

Panji Gumilang dilaporkan kepada pihak kepolisian oleh Forum Pembela Pancasila (FAPP) pada, Jumat 23 Juni 2023 atas dugaan penistaan agama.

Laporan atas Panji pun teregister dengan nomor: LP/B/163/VI/2023/SPKT/Bareskrim Polri tertanggal 23 Juni 2023.