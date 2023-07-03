Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Menpora Dito Ariotedjo Hadiri Panggilan Kejagung

Erfan Maruf , Jurnalis-Senin, 03 Juli 2023 |13:16 WIB
Menpora Dito Ariotedjo Hadiri Panggilan Kejagung
Menpora, Dito Ariotedjo. (Foto: Erfan Maruf)
JAKARTA - Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Dito Ariotedjo mememenuhi panggilan Kejaksaan Agung (Kejagung) untuk diperiksa terkait kasus penyediaan infrastruktur base transceiver station (BTS) 4G dan infrastruktur pendukung paket 1, 2, 3, 4, dan 5 Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (Bakti) Kominfo 2020-2022.

Pantauan di sekitar lokasi gedung Jakaa Agung Muda Pidana Khusus (Jampidsus), Dito tiba pukul 13.00 WIB dengan menggunakan mobil berwarna putih B 1523 RFO. Dia toba dengan menggunakan jaket hitam dengan kaus hitam dan topi timnas berwarna merah.

Dia tidak berkomentar apapun terkait rencana pemeriksaan dugaan korupsi BAKTI Kominfo yang juga melibatkan Menkominfo nonaktif Johnny G Plate. Dia hanya memberikan salam kepada awak media yang sejak pagi menunggi.

Dito masuk ke dalam Gedung Bundar melewati pintu masuk bagian barat gedung dengan dikawal oleh sejumlah jaksa. Renacananua Dito yang dijadwalkan menjalani pemeriksaan pukul 09.00 WIB.

Sebelumnya, Kapuspenkum Kejagung Ketut Sumedana menyebut akan melakukan pemeriksaan terhadap Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Dito Ariotedjo pada hari ini, Senin (3/7/2023).

"Besok betul ada pemanggilan terhadap Dito saat ini menjabat sebagai Menteri Olahraga," kata ketut.

