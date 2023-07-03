Panji Gumilang Tiba di Bareskrim Hadiri Pemeriksaan Terkait Dugaan Penistaan Agama

JAKARTA - Pimpinan Pondok Pesantren (Ponpes) Al-Zaytun, Panji Gumilang hadir di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Senin (3/7/2023).

Berdasarkan pantauan di lokasi, Panji Gumilang hadir pukul 13.50 WIB. Ia datang untuk memenuhi panggilan Bareskrim terkait kasus dugaan penistaan agama.

Setibanya di lokasi, Panji Gumilang langsung masuk ke dalam Gedung Bareskrim Polri untuk menjalani pemeriksaan.

Panji Gumilang dilaporkan kepada pihak kepolisian oleh Forum Pembela Pancasila (FAPP) pada, Jumat 23 Juni 2023 atas dugaan penistaan agama.

Laporan atas Panji pun teregister dengan nomor: LP/B/163/VI/2023/SPKT/Bareskrim Polri tertanggal 23 Juni 2023.

Kemudian, NII Crisis Center juga telah melaporkan Panji Gumilang, terkait kasus dugaan penistaan agama ke Bareskrim Polri.