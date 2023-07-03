Sepak Terjang Jefry Pagawak, KKB Teroris yang Ancam Bunuh Pilot Susi Air

JAKARTA- Jefrison Pagawak atau Jefry Pagawak disebut sebagai Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) teroris yang akan mengeksekusi pilot Susi Air Philip Mark Mehrtens. Namun saat ini, warga negara Selandia Baru tersebut saat ini dalam keadaan sehat.

Jefry Pagawak dan kelompoknya hanya mencari sensasi belaka. Pasalnya, Kapten Philip saat ini masih disandera kelompok Egianus Kogoya.

“Saya sampaikan pilot dalam keadaan sehat. Kami berharap situasi dan kondisi ini bisa terus terjaga,”ujar Kepala Operasi Satgas Damai Cartenz Kombes Faizal Ramadhani, Senin (3/7/2023).

“Yang menyampaikan ultimatum terhadap ancaman pembunuhan pilot Susi Air bukan dari kelompok Egianus Kogoya melainkan dari kelompok Jefry Pagawak,”sambung Faizal.

Dikatakannya, Jefry Pagawak yang memberikan ultimatum ancaman pembunuhan pilot Susi Air tersebut bertempat tinggal di Papua Nugini dan telah menjadi DPO Polri dalam hal ini Satgas Ops Damai Cartez.

“Apabila yang bersangkutan ada dalam pantauan Polri, akan dilakukan tindakan penegakan hukum sementara akun yang mengupload ultimatum tersebut adalah citivis karena setahun yang lalu pernah ditangkap dan baru bebas beberapa bulan yang lalu,” pungkasnya.

Nama Jefry Pagawak beberapa tahun lalu pernah menjadi bahan pemberitaan. Dia disebut-sebut menyandera Sudirman dan Badar, penebang kayu Indonesia di Skofro, Distrik Keerom, Papua, yang berbatasan dengan Papua Nugini.