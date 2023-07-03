Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Sepak Terjang Jefry Pagawak, KKB Teroris yang Ancam Bunuh Pilot Susi Air

Fahmi Firdaus , Jurnalis-Senin, 03 Juli 2023 |15:19 WIB
Sepak Terjang Jefry Pagawak, KKB Teroris yang Ancam Bunuh Pilot Susi Air
KKB Sandera Pilot Susi Air
A
A
A

JAKARTA-  Jefrison Pagawak atau Jefry Pagawak disebut sebagai Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) teroris yang akan mengeksekusi pilot Susi Air Philip Mark Mehrtens. Namun saat ini, warga negara Selandia Baru tersebut saat ini dalam keadaan sehat.

Jefry Pagawak dan kelompoknya hanya mencari sensasi belaka. Pasalnya, Kapten Philip saat ini masih disandera kelompok Egianus Kogoya.

“Saya sampaikan pilot dalam keadaan sehat. Kami berharap situasi dan kondisi ini bisa terus terjaga,”ujar Kepala Operasi Satgas Damai Cartenz Kombes Faizal Ramadhani, Senin (3/7/2023).

“Yang menyampaikan ultimatum terhadap ancaman pembunuhan pilot Susi Air bukan dari kelompok Egianus Kogoya melainkan dari kelompok Jefry Pagawak,”sambung Faizal.

Dikatakannya, Jefry Pagawak yang memberikan ultimatum ancaman pembunuhan pilot Susi Air tersebut bertempat tinggal di Papua Nugini dan telah menjadi DPO Polri dalam hal ini Satgas Ops Damai Cartez.

“Apabila yang bersangkutan ada dalam pantauan Polri, akan dilakukan tindakan penegakan hukum sementara akun yang mengupload ultimatum tersebut adalah citivis karena setahun yang lalu pernah ditangkap dan baru bebas beberapa bulan yang lalu,” pungkasnya.

Nama Jefry Pagawak beberapa tahun lalu pernah menjadi bahan pemberitaan. Dia disebut-sebut menyandera Sudirman dan Badar, penebang kayu Indonesia di Skofro, Distrik Keerom, Papua, yang berbatasan dengan Papua Nugini.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/04/337/3144454/pemerintah-zRQg_large.jpg
Pagar Kantor KemenHAM Roboh Digeruduk Warga Papua, Menteri Pigai: Soal Konflik di Intan Jaya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/29/337/3126994/kkb-ZMrv_large.jpg
Senyap! Pasukan Elite Semut Hitam TNI AD Kepung Markas OPM, Sita Ladang Ganja Sumber Pendanaan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/21/340/3088125/viral-owsS_large.jpg
Kronologi Gedung DPRD Dijarah Massa hingga Kantor BKSDM Dibakar di Papua Selatan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/14/340/3049095/kpu-VK9v_large.jpg
Kantor KPU Papua Pegunungan Dibakar Massa, Begini Kronologi Lengkapnya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/07/337/3045475/opm-NzCI_large.jpg
Mengenal Glen Malcolm Conning, Sosok Pilot Selandia Baru yang Ditembak Mati OPM Papua
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/07/337/3045416/opm-9yJi_large.jpg
Ada Ancaman Penyelundupan Senjata dari Filipina ke OPM, Armada Jaya Fokus ke Papua
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement