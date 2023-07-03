Humor Gus Dur: Kisah Konyol Kuli Arab Disangka Kiai

JAKARTA – Presiden Abdurrahman Wahid atau biasa disapa Gus Dur diketahui kerap melontarkan humor. Humor ini bisa membuat orang tertawa terbahak-bahak sekaligus meredakan ketegangan politik pada kala itu.

Salah satunya adalah kisah yang diambil dari buku ‘Mati Tertawa Bareng Gus Dur’. Alkisah Gus Dur sempat menyaksikan aksi konyol dari rombongan jamaah haji ketika baru mendarat di Tanah Suci.

Salah satunya yakni rombongan jamaah haji NU dari Tegal yang tiba di Bandara King Abdul Aziz, Jeddah Arab Saudi. Sontak saja, kuli-kuli dari Yaman berebutan untuk mengangkut barang-barang yang mereka bawa. Akibatnya, dua orang di antara kuli-kuli itu terlibat percekcokan serius dalam bahasa Arab.

Melihat itu, rombongan jamaah haji tersebut spontan merubung mereka, sambil berucap: Amin, Amin, Amin!