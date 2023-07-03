Survei LSJ: Elektabilitas Perindo Tembus 5,1 Persen Kalahkan PAN dan PPP

JAKARTA - Elektabilitas Partai Perindo terus melambung menjelang Pemilu 2024. Pada hasil survei terbaru Lembaga Survei Jakarta (LSJ), elektabilitas Partai Perindo menembus parlementary treshold mencapai 5,1 persen.

Bahkan, Partai Perindo mengalahkan partai senior seperti Partai Amanat nasional (PAN) yang hanya meraih 2,9 persen dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) 2,0 persen.

Dalam surveinya LSJ menekankan pertanyaan seandainya Pemilu dilaksanakan saat ini. Survei dilakukan pada 20-29 Juni 2023 di 34 provinsi yang ada di Indonesia.

Populasi dari survei ini adalah seluruh warga negara Indonesia yang minimal telah berusia 17 tahun (telah memiliki KTP). Jumlah sampel sebesar 1.200 responden, diperoleh melalui teknik pengambilan sampel secara acak sistematis (systematic random sampling).

Sementara Margin of error +/- 2,83 persen, dan pada tingkat kepercayaan (level of confidence) sebesar 95 persen. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara melalui telpon oleh tenaga terlatih dengan bantuan/pedoman kuesioner.

Responden terdistribusi 50 persen laki-laki dan 50 persen perempuan, serta 60 persen tinggal di pedesaan dan 40% di perkotaan. Quality control terhadap hasil wawancara petugas lapangan dilakukan secara random sebesar 20% dari total sampel oleh para supervisor LSJ.

(Arief Setyadi )