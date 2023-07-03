Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Usai Sholat Subuh, Lansia Ditemukan Tewas Gantung Diri di Kandang Kambing

Erfan Erlin , Jurnalis-Senin, 03 Juli 2023 |16:13 WIB
GUNUNGKIDUL - SRT, kakek berusia 68 tahun asal Dusun Kerdon Kalurahan Dadapayu Kapanewon Semanu Gunungkidul ini ditemukan tewas gantung diri, Senin (3/7/2023) pagi. Sebelum ditemukan tewas, lelaki ini terlihat melaksanakan sholat subuh.

Kapolsek Semanu, AKP Pudjijono ketika dikonfirmasi membenarkan peristiwa tersebut. SRT ditemukan gantung diri oleh istrinya sendiri yang memang mencarinya. SRT ditemukan gantung diri di kandang kambing samping rumahnya.

"Dia ditemukan gantung diri sekira pukul 06.00 WIB oleh istrinya,"ujar dia.

Pudjijono menambahkan, sebelum ditemukan gantung diri, istri dari SRT sempat melihat suaminya melihat kakek ini sholat subuh sekira pukul 04.30 WIB. Usai sholat subuh, terlihat SRT pergi ke luar rumah menuju ke kandang.

Sang istri menduga lelaki tersebut pergi ke kandang untuk membersihkannya sekaligus memberi pakan ternak yang mereka miliki. Sehingga istri SRT tetap melanjutkan pekerjaannya memasak air dan juga menyiapkan makanan.

"Selesai masak sekira pukul 06.00 istrinya berniat memanggil SRT untuk sarapan,"tambahnya.

Namun ketika suaminya tak kunjung menampakkan diri meski sudah dipanggil herkali-kali. Sang istri pun lantas mencari suaminya kandang kambing milik mereka di mana suaminya terakhir kali terlihat.

Halaman:
1 2
      
Topik Artikel :
Gunungkidul Bunuh diri mayat
