Korupsi BTS Kominfo, Menpora Akui Diperiksa Kejagung soal Aliran Dana Rp27 miliar

JAKARTA - Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Dito Ariotedjo selesai menjalani pemeriksaan selama 2,5 jam terkait isi dakwaan Irwan Hermawan (IH) yang menerima aliran dana Rp27 miliar kasus korupsi proyek BTS 4G Bakti Kominfo.

Dito menjalani pemeriksaan sekitar 2,5 jam sejak pukul 13.00-15.30 WIB. Dia mengaku diperiksa terkait dugaan aliran dana sebesar Rp27 miliar dalam kasus BTS 4G Bakti Kominfo.

Menurut Dito, dirinya diperiksa terkait kasus Bakti Kominfo sebagai seorang individu karena dalam kasus tersebut dirinya masih belum menjabat di Kominfo. Kemudian, dia menjelaskan bahwa dirinya telah menyampaikan materi terkait kasus tersebut kepada penyidik.

"Terkait tuduhan Rp27 miliar saya sudah menyampaikan apa yang saya ketahui dan saya alami materinya silakan dijelaskan," kata Dito kepada wartawan, Senin (3/7/2023).

