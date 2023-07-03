Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Viral Gedung DPR Diberi Nama Peternakan Tikus di Google Map, Apa Kata Legislator?

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Senin, 03 Juli 2023 |16:55 WIB
Viral Gedung DPR Diberi Nama Peternakan Tikus di Google Map, Apa Kata Legislator?
JAKARTA - Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dinamakan sebagai "sarang tikus" di Aplikasi Google Maps. Penamaan itu, membuat geger dunia maya.

Di Twitter, terdapat tangkapan layar Goggle Maps terkait perubahan nama Gedung DPR RI seperti "Gedung Tikus Turu," "Tikus DPR RI," hingga "Istana Tikus Berdasi."

Dari penelusuran MPI di Google Maps Senin (3/7/2023) pukul 15.30 WIB, nama Gedung DPR telah kembali normal. Hanya saja, terdapat satu gedung yang masih dinamakan "Peternakan Tikus."

Merespon itu, anggota DPR RI Fraksi PPP Arsul Sani merasa, perubahan nama itu bukan hal yang luar biasa di negara demokraai. Menurutnya, perubahan nama itu dianggap sebagai "kenakalan demokrasi."

"Di negara demokrasi ekspresi seperti itu kan, bukan hal yang luar biasa. Dianggap sebagai bagian dari 'kenakalan alam demokrasi.' Karena itu kalau buat saya ekspresi-ekspresi tidak usah direspon dengan kemarahan," ucap Arsul saat dihubungi, Senin (3/7/2023).

Halaman:
1 2
      
viral Gedung DPR DPR
