HOME NEWS NASIONAL

Diperiksa Kejagung, Menpora Dicecar 24 Pertanyaan soal Aliran Dana Rp27 Miliar Proyek BTS Kominfo

Erfan Maruf , Jurnalis-Senin, 03 Juli 2023 |17:05 WIB
Diperiksa Kejagung, Menpora Dicecar 24 Pertanyaan soal Aliran Dana Rp27 Miliar Proyek BTS Kominfo
Menpora Dito Ariotedjo usai diperiksa Kejagung (Foto: Erfan Maruf)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Dito Ariotedjo dicecar 27 pertanyaan terkait aliran dana Rp27 miliar dalam kasus korupsi proyek pengadaan menara base transceiver station (BTS) pada Bakti Kominfo periode 2020 hingga 2022.

“Yang bersangkutan kami periksa sejak jam 13.00 WIB sampai dengan 15.00 WIB dengan 24 pertanyaan. semua pertanyaan dijawab dengan baik, transparan,” kata Direktur Penyidikan pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung (Kejagung), Kuntadi, di Kejagung, Senin (3/7/2023).

Di sisi lain, Dito mengaku undangan klarifikasi Kejagung sudah dinantikannya sejak isu aliran dana Rp27 miliar. Pasalnya, ia mengaku memiliki beban moral setelah namanya disebut dalam pengakuan salah satu tersangka BTS Kominfo.

“Ini terkait tuduhan saya menerima Rp27 miliar dimana tadi saya sudah saya sampaikan apa yang saya ketahui dan apa yang saya alami,” kata Dito.

Ia berharap tuduhan ini bisa segera diklarifikasi ke publik agar memulihkan nama baiknya.

“Di mana, ini nantinya bisa kembali untuk membersihkan nama saya dan juga kepercayaan yang sudah diberikan baik dari bapak Presiden Jokowi maupun masyarakat yang sudah mendukung saya,” ujarnya.

(Arief Setyadi )

      
