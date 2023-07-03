Elektabilitas Sentuh 5,1% di Survei LSJ, Partai Perindo di Atas PAN dan PPP

JAKARTA - Elektabilitas atau tingkat keterpilihan Partai Perindo terus menunjukkan tren peningkatan jelang kontestasi pemilihan Umum (Pemilu) 2024 mendatang. Dalam survei terbaru yang dirilis Lembaga Survei Jakarta (LSJ), elektabilitas Perindo menyentuh angka 5,1%.

Partai besutan Hary Tanoesoedibjo (HT) itu masuk ke dalam kategori partai papan tengah bersama Partai Nasdem yang memperoleh elektabilitas sebesar 8,5%, PKB 7,8%, PKS sebesar 7,4%.

"Dan Partai Perindo sebesar 5,1%," kata Direktur Riset LSJ, Fetra Ardianto dalam rilis surveinya secara daring, Senin (3/7/2023).

Elektabilitas Partai Perindo juga terlihat berada di atas dua parpol yang kini berada di parlemen. Kedua parpol itu adalah Partai Amanat Nasional (PAN) dengan elektabilitas sebesar 2,9% dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) sebesar 2%.

Di sisi lain, kata dia, survei ini memperlihatkan jika PDI-Perjuangan masih menduduki peringkat pertama dengan perolehan elektabilitas sebesar 18,8%.