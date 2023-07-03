Survei LSJ: Sandiaga Uno hingga TGB Dianggap Publik Layak Dampingi Ganjar

JAKARTA - Lembaga Survei Jakarta (LSJ) memotret sejumlah tokoh-tokoh nasional yang dianggap layak mendampingi Ganjar Pranowo dalam kontestasi pemilihan presiden (Pilpres) 2024 mendatang. Sederet tokoh yang masuk mulai dari Sandiaga Salahuddin Uno hingga TGB Zainul Majdi.

"Sebanyak 18,5 persen responden menilai Sandiaga Uno lebih tepat menjadi Cawapres yang mendampingi Ganjar Pranowo," kata Direktur Riset LSJ, Fetra Ardianto dalam rilis surveinya secara daring, Senin (3/7/2023).

Di bawah Sandi, terdapat nama Ridwan Kamil dengan perolehan suara sebesar 16,3%. Disusul Erick Thohir sebesar 14,1%. Kemudian, Puan Maharani sebesar 11,4%.

Selanjutnya, ada nama Khofifah Indar Parawansa sebesar 9,7%. Kemudian Andika Perkasa sebesar 7,9% dan nama Basuki Hadimuljono sebesar 6,8%.

"Tuan Guru Bajang sebesar 4,1%, Nasaruddin Umar sebesar 3,2% dan Agus Harimurti Yudhoyono sebesar 2,5%," ujarnya.

Survei ini dilakukan pada tanggal 20-29 Juni 2023 di 34 Provinsi Indonesia dengan melakukan wawancara tatap muka langsung kepada responden. Sebanyak 1.200 orang dipilih sebagai responden dalam survei LSJ kali ini.