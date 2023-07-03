Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Kasus Aborsi Ilegal 50 Janin di Kemayoran, Ike Julies Tiati: Usut Tuntas Jaringannya!

Qur'anul Hidayat , Jurnalis-Senin, 03 Juli 2023 |17:53 WIB
Kasus Aborsi Ilegal 50 Janin di Kemayoran, Ike Julies Tiati: Usut Tuntas Jaringannya!
Ike Julies Tiati.
A
A
A

JAKARTA – Pratik aborsi ilegal kembali menyita perhatian publik. Kali ini terjadi di rumah kontrakan, Jalan Mirah Delima IV Nomor 14, Kelurahan Sumur Batu, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat. Pelaku sudah menjalankan aksinya selama 2 bulan, dan dalam kurun waktu 1 bulan sudah ada 50 pasien yang menggugurkan kandungannya di tempat tersebut.

Juru bicara nasional Partai Perindo Ike Julies Tiati menyoroti kasus tersebut. Ike Julies Tiati yang dikenal publik sebagai mantan news anchor dengan nama Ike Suharjo itu merupakan Bacaleg DPR RI dari Partai Perindo Dapil Sumatera Selatan II (Kabupaten Ogan Komering Ilir, Ogan Ilir, Prabumulih, Muara Enim, Penukal Abab Lematang Ilir, Lahat, dan Empat Lawang) itu mengapresiasi kinerja pihak Kepolisian yang berhasil mengungkap praktik terlarang itu.

Politisi Partai Perindo --partai yang ditetapkan KPU bernomor urut 16 pada kertas suara Pemilu 2024 itu-- meminta kepolisian tidak hanya mengungkap praktik aborsi ilegal, tapi juga harus membongkar jaringannya.

Menurutnya, ada potensi pelaku mempunyai jaringan dengan pelaku aborsi lainnya yang diperkuat dengan pelaku sebelum membuka praktik pernah menjadi asisten terlebih dahulu.

"Lalu kemudian sekarang membuka praktik aborsi sendiri, sehingga pihak kepolisian harus mengusut tuntas kasus praktek aborsi ilegal ini," ujar Ike, Senin (3/7/2023).

Juru bicara nasional Partai Perindo --partai modern yang dikenal peduli rakyat kecil, gigih memperjuangkan penciptaan lapangan kerja, dan Indonesia sejahtera itu-- meminta pemerintah dan seluruh pihak terkait untuk segera melakukan langkah-langkah preventif agar kasus aborsi tidak terjadi lagi. Karena, mengurangi angka kasus aborsi sama dengan melindungi nyawa perempuan dan anak.

Halaman:
1 2
      
