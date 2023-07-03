Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Layanan Armuzna Bermasalah, Abdul Khaliq Minta Menag Ganti Masyariq Musim Haji Tahun Depan

Qur'anul Hidayat , Jurnalis-Senin, 03 Juli 2023 |18:02 WIB
Layanan Armuzna Bermasalah, Abdul Khaliq Minta Menag Ganti Masyariq Musim Haji Tahun Depan
Abdul Khaliq Ahmad. (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Ketua DPP Bidang Keagamaan Partai Perindo Abdul Khaliq Ahmad meminta Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas untuk mengganti masyariq di musim haji berikutnya.

Pasalnya, layanan masyariq di Arafah, Muzdalifah, dan Mina (Armuzna) tahun ini terdapat banyak permasalahan, seperti keterlambatan transportasi dan maka hingga pemondokan.

Abdul Khaliq Ahmad yang merupakan bacaleg DPR RI dari Partai Perindo Dapil Jawa Barat II (Kabupaten Bandung dan Kabupaten Bandung Barat) itu menyebutkan, dengan banyaknya masalah masyariq akan mengurangi hak-hak dari jemaah haji yang kemudian akan mengurangi kenyamanan mereka saat beribadah haji.

"Hal ini patut dievaluasi dan kita merekomendasikan supaya masyariq yang telah berkinerja buruk ini diganti dan diubah dengan masyariq yang profesional di musim-musim haji yang akan datang," kata Khaliq, Senin (3/7/2023).

Terkait masalah layanan masyariq di Armuzna, Menag Gus Yaqut telah menyampaikan langsung kepada pihak yang bersangkutan.

Selain itu, permasalahan tersebut juga Gus Yaqut sampaikan kepada Menteri Haji dan Umroh Arab Saudi, Taufiq F Al Rabiyah.

Halaman:
1 2
      
