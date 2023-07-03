Jenderal Bintang Tiga Ini Resmi Pensiun, Komjen Pol Gatot Eddy: Saya Terharu Terima Kasih Pak Kapolri

JAKARTA - Komjen (Purn) Pol Gatot Eddy Pramono resmi memasuki masa pensiun sebagai anggota Polri. Dia menyampaikan ucapan terima kasih kepada Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

Hal itu disampaikan Gatot saat menghadiri acara tradisi pengantar tugas di Gedung PTIK, Jakarta Selatan, Senin (3/7/2023).

"Pada kesempatan ini saya menyampaikan terima kasih kepada bapak Kapolri beserta ibu yang telah merancang acara ini. Saya terharu Pak," kata Gatot.

Dia bercerita, 35 tahun sudah dihabiskannya sebagai personel Korps Bhayangkara. Tentunya banyak ilmu dan pengalaman yang diraihnya.

"Kepada bapak Kapolri dan ibu, para PJU beserta ibu, para Kapolda, terima kasih ini saya sampaikan karena saya bisa 35 tahun di Polri. Tentunya apa yang saya lakukan ini karna kecintaan saya kepada Polri," ujar mantan Wakapolri itu.

Gatot yang didampingi anak-anaknya saat menyampaikan pidato itu juga meminta maaf kepada Kapolri dan seluruh jajaran Polri apabila selama bertugas memiliki kesalahan ataupun kekhilafan.