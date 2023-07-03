Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Jenderal Bintang Tiga Ini Resmi Pensiun, Komjen Pol Gatot Eddy: Saya Terharu Terima Kasih Pak Kapolri

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Senin, 03 Juli 2023 |18:19 WIB
Jenderal Bintang Tiga Ini Resmi Pensiun, Komjen Pol Gatot Eddy: Saya Terharu Terima Kasih Pak Kapolri
Pengantar Purna Tugas Komjen Gatot Eddy Pramono. (Foto: MPI)
A
A
A

 

JAKARTA - Komjen (Purn) Pol Gatot Eddy Pramono resmi memasuki masa pensiun sebagai anggota Polri. Dia menyampaikan ucapan terima kasih kepada Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

Hal itu disampaikan Gatot saat menghadiri acara tradisi pengantar tugas di Gedung PTIK, Jakarta Selatan, Senin (3/7/2023).

 BACA JUGA:

"Pada kesempatan ini saya menyampaikan terima kasih kepada bapak Kapolri beserta ibu yang telah merancang acara ini. Saya terharu Pak," kata Gatot.

Dia bercerita, 35 tahun sudah dihabiskannya sebagai personel Korps Bhayangkara. Tentunya banyak ilmu dan pengalaman yang diraihnya.

"Kepada bapak Kapolri dan ibu, para PJU beserta ibu, para Kapolda, terima kasih ini saya sampaikan karena saya bisa 35 tahun di Polri. Tentunya apa yang saya lakukan ini karna kecintaan saya kepada Polri," ujar mantan Wakapolri itu.

 BACA JUGA:

Gatot yang didampingi anak-anaknya saat menyampaikan pidato itu juga meminta maaf kepada Kapolri dan seluruh jajaran Polri apabila selama bertugas memiliki kesalahan ataupun kekhilafan.

Halaman:
1 2
      
