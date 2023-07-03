Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Bantah Soal Rekening Gendut, Jubir KPK: Hanya Uang Berputar, Bisnis Pribadi

Bachtiar Rojab , Jurnalis-Senin, 03 Juli 2023 |18:54 WIB
Bantah Soal Rekening Gendut, Jubir KPK: Hanya Uang Berputar, Bisnis Pribadi
Ilustrasi (Foto: Dok. Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Juru Bicara (Jubir) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Ali Fikri membantah adanya tuduhan kepada mantan Kepala Satuan Tugas (Kasatgas) Penyidik KPK, Tri Suhartanto terkait rekening gendut.

Hal ini, dikatakan Ali sebagai bentuk menanggapi tuduhan yang dilayangkan oleh mantan penyidik KPK Novel Baswedan soal adanya transaksi mencurigakan mantan penyidik KPK yang disampaikan melalui akun YouTube pribadinya.

"Disampaikan bahwa itu tidak benar bila ada kaitan selama bertugas di KPK," ujar Ali dalam keterangannya, Senin (3/7/2023).

Menurut Ali, transaksi yang berasal dari rekening Tri Suhartanto hanyalah uang yang berputar dari bisnis pribadinya. Terlebih, rekening tersebut juga sudah ditutup sejak 2018. Serta, di tahun tersebut Tri baru bergabung dengan KPK.

"Transaksi itu hanya uang berputar di rekening karena ada bisnis pribadi sejak tahun 2004 dan itu jauh saat belum bergabung dengan KPK. Bahkan sejak tahun 2018 rekening dimaksud juga sudah ditutup," bebernya.

Di sisi lain, Tri Suhartanto mengatakan bahwa dirinya sudah dimintai keterangan dari pihak inspektorat KPK terkait rekening tersebut. Ia pun memastikan bahwa rekening tersebut tidak berkaitan dengan tugasnya baik di Polri maupun KPK.

"Yaitu keluar masuk dan itu sudah saya sampaikan pada saat pemeriksaan di KPK. Dan memang tidak ada sedikitpun yg berhubungan dengan tugas saya di Polri ataupun tugas saya di KPK. Untuk rekening tersebut sudah di tutup," imbuhnya..

Halaman:
1 2
      
