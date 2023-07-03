Komjen Agus Andrianto Pastikan Matahari di Polri Hanya Satu, Siapa Dia?

JAKARTA - Komjen Agus Andrianto yang baru dilantik sebagai Wakapolri memastikan, pimpinan atau 'matahari' di institusi Polri hanya ada satu. Yakni, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

Hal itu disampaikan Agus dalam acara saat menghadiri acara tradisi pengantar tugas Komjen (Purn) Gatot Eddy Pramono di Gedung PTIK, Jakarta Selatan, Senin (3/7/2023).

"Tidak ada matahari 2, matahari 1, Kapolri. Satya Haprabu-nya satu ke pada Bapak Presiden," kata Agus.

Agus menyinggung arahan dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat hari puncak Bhayangkara di Gelora Bung Karno (GBK), Senayan, Jakarta.

"Sebagaimana arahan bapak Presiden pada ulang tahun kemarin. Institusi Polri ibarat sapu lidi, masing-masing harus kuat lurus harus diikat tidak ada geng-gengan," ujar Agus.

Dalam kesempatan itu, Agus juga mengingatkan soal tugas seluruh personel Kepolisian yang semakin berat kedepannya. Sebab itu, kata Agus diperlukan kekompakan antar-personel.

"Tugas kita bukan semakin ringan, tugas kita perlu kekompakan dalam mewujudkan kamtibmas," pungkas Agus.

(Arief Setyadi )