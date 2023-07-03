Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Komjen Agus Andrianto Pastikan Matahari di Polri Hanya Satu, Siapa Dia?

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Senin, 03 Juli 2023 |18:57 WIB
Komjen Agus Andrianto Pastikan Matahari di Polri Hanya Satu, Siapa Dia?
Komjen Agus Andrianto (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Komjen Agus Andrianto yang baru dilantik sebagai Wakapolri memastikan, pimpinan atau 'matahari' di institusi Polri hanya ada satu. Yakni, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

Hal itu disampaikan Agus dalam acara saat menghadiri acara tradisi pengantar tugas Komjen (Purn) Gatot Eddy Pramono di Gedung PTIK, Jakarta Selatan, Senin (3/7/2023).

"Tidak ada matahari 2, matahari 1, Kapolri. Satya Haprabu-nya satu ke pada Bapak Presiden," kata Agus.

Agus menyinggung arahan dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat hari puncak Bhayangkara di Gelora Bung Karno (GBK), Senayan, Jakarta.

"Sebagaimana arahan bapak Presiden pada ulang tahun kemarin. Institusi Polri ibarat sapu lidi, masing-masing harus kuat lurus harus diikat tidak ada geng-gengan," ujar Agus.

Dalam kesempatan itu, Agus juga mengingatkan soal tugas seluruh personel Kepolisian yang semakin berat kedepannya. Sebab itu, kata Agus diperlukan kekompakan antar-personel.

"Tugas kita bukan semakin ringan, tugas kita perlu kekompakan dalam mewujudkan kamtibmas," pungkas Agus.

(Arief Setyadi )

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/17/340/3177421/polri-cagj_large.jpg
Resmikan SPPG di Jateng, Kapolri Minta Kawal SOP Penyajian MBG
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/337/3176982/polri-H4Bu_large.jpg
Dukung Program Pemerintah, Kapolri: Buruh dan Polri Bersinergi Jaga Stabilitas Kamtibmas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/14/337/3176785/korlantas-bZrX_large.jpg
Polri Bakal Jadikan ISDC Pusat Keselamatan Berkendara Terbaik Se-Asia Tenggara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/10/338/3175967/polri-N51l_large.jpg
Apel Siaga di Tanjung Priok, Kapolres: Satu Digigit, yang Lain Harus Merasakan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/10/337/3175889/hadi-cDtr_large.jpg
Mensesneg Ungkap Alasan Istana Tak Kunjung Umumkan Komite Reformasi Polri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/337/3175734/korlantas_polri-aCxw_large.jpg
Kakorlantas Ungkap Denda Tilang Kini Bisa Digunakan Kejagung dan MA
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement