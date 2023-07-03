Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Berikut Alasan Ci Mehong Terjun di Dunia Politik dan Gabung Partai Perindo

Nur Khabibi , Jurnalis-Senin, 03 Juli 2023 |19:00 WIB
Berikut Alasan Ci Mehong Terjun di Dunia Politik dan Gabung Partai Perindo
A
A
A

JAKARTA - Enterpreneur wanita Tjioe Nofia Handayani alias Ci Mehong mengungkapkan alasannya terjun ke dunia politik. Hal itu ia ungkapkan dalam Podcast Aksi Nyata Partai Perindo bertajuk 'Ci Mehong, Pebisnis Kuliner, Penjual Tanah Kuburan yang Siap Berjuang Menuju Parlemen', Senin (3/7/2023).

Ci Mehong menjelaskan, awal mula ia terjun ke dunia politik adalah ajakan dari seorang kawannya yang terlebih dahulu terjun di dunia yang dimaksud.

Setelah ada tawaran dari temannya, kemudian ia berfikir beberapa waktu hingga kemudian memutuskan untuk terjun di dunia politik bersama Partai Perindo --partai yang ditetapkan KPU bernomor urut 16 pada kertas suara Pemilu 2024 itu--.

Menurutnya, setelah bekerja untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari, maka ia harus memberikan kontribusi kepada masyarakat untuk lebih sejahtera sesuai dengan tagline Partai Perindo.

"Semua tuntunan Tuhan, sekarang umur saya segini, anak-anak saya sudah selesai (sekolah) apa yang saya cari? Duit tidak dibawa mati," kata Ci Mehong.

Sebagai seseorang yang beragama, ia meyakini perlu bekal kebaikan untuk mendapatkan tempat yang layak di sisi-Nya.

"Saya mau bantu masyarakat kecil, itu yang bisa saya bawa pada saat nanti saya meninggal," ujar Ci Mehong.

Halaman:
1 2
      
