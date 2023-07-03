Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Punya Ratusan Ribu Followers, Ci Mehong Tak Mau Sembarangan Terima Endorse

Nur Khabibi , Jurnalis-Senin, 03 Juli 2023 |19:03 WIB
Punya Ratusan Ribu Followers, Ci Mehong Tak Mau Sembarangan Terima <i>Endorse</i>
A
A
A

JAKARTA - Nama Tjioe Nofia Handayani alias Ci Mehong terus menjadi buah bibir netizen. Ia terkenal karena review-nya yang jujur dan sering disebut sebagai pedagang palugada (apa lu mau gua ada).

Berdasarkan penelusuran MNC Portal Indonesia, jumlah followers Ci Mehong dengan akun tiktok @pikbakinghouse sebanyak 428.1K dan akun Instagram dengan akun @pikbakinghouse sebanyak 356 ribu dan sudah terverifikasi alias centang biru per Senin (3/7/2023).

Dengan banyaknya followers, beberapa pihak pun menawarkan kerja sama atau endorsement.

Dalam Podcast Aksi Nyata Partai Perindo bertajuk 'Ci Mehong, Pebisnis Kuliner, Penjual Tanah Kuburan yang Siap Berjuang Menuju Parlemen', Ci Mehong mengaku selektif dalam melakukan endorsement.

"Saya mau ngasih tahu teman-teman kalau mau diberkati (endorsement) jangan bohong," kata Ci Mehong.

Dalam kesempatan tersebut, Ci Mehong juga menceritakan pengalamannya yang sempat beberapa kali menolak endorsement, mulai dari skin care hingga obat pelangsing tubuh.

Terkait skin care, ia pernah mendapatkan saran dari content creator untuk menerima uang endorsement dan kemudian ia bersihkan setelah membuat video review.

Ia pun kemudian menolak karena beranggapan hal tersebut merupakan tindakan yang tidak jujur dan berpotensi membohongi pengikutnya dan khawatir produk tersebut tidak cocok untuk kulitnya.

"Sorry, saya tidak mau membohongi orang," ujarnya.

Perindo Partai Perindo Ci Mehong
