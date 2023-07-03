Besok, Habiburokhman Dilantik Jadi Wakil Ketua Komisi III Gantikan Desmond

JAKARTA - Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habiburokhman akan dilantik menjadi Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Selasa 4 Juli 2023 esok. Sedianya, ia akan menggantikan posisi mendiang Desmond J Mahesa.

Hal itu, langsung dikonfirmasi Habiburokhman. Ia menjelaskan, pelantikan tersebut didasari atas tugas dari partainya, yakni Partai Gerindra.

"Benar, saya mendpat tigas dari partai untuk menjadi wakil ketua Kom III," kata Habiburokhman saat dikonfirmasi, Senin (3/7/2023).

Sedianya, prosesi pelantikan akan berlangsung Selasa 4 Juli 2023 besok. Ia pun meminta restu kepada rakyat agar dapat mengemban amanah dengan baik.

"Insya Allah besok pelantikan. Mohon doa supaya semua lancar dan saya bisa bekerja sebaik almarhum abang saya Pak Desmon," ujar Habiburokhman.

Sebelumnya, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Desmond J Mahesa meninggal dunia di rumah sakit pada Sabtu 24 Juni 2023.

BACA JUGA: Prabowo Subianto Tiba di Rumah Duka Desmond

Desmond meninggal di Rumah Sakit Mayapada. Selanjutnya jenazah akan segera dibawa ke rumah duka di Jalan Saco 1 Nomor 1, RT 1/RW 4, Ragunan, Pasar Minggu, Kota Jakarta Selatan.

(Arief Setyadi )