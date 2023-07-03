Panji Gumilang Diperiksa Bareskrim, Moeldoko: Periksa Saja, Saya Tahu Siapa yang Goreng Isu Al-Zaytun

JAKARTA - Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menanggapi perihal pemeriksaan Pimpinan Pondok Pesantren (Ponpes) Al-Zaytun Panji Gumilang oleh Bareskrim Polri pada hari ini, Senin 3 Juli 2023.

"Ya diperiksa aja. Kenapa? sebagai warga negara gak ada kekebalan. Siapa aja periksa aja," kata Moeldoko di Kantor KSP, Jakarta, Senin (3/7/2023).

BACA JUGA: Pelapor Panji Gumilang Serahkan Bukti Tambahan ke Bareskrim soal Penistaan Agama

Moeldoko bakal menindak tegas sendiri Panji dan Ponpes Al Zaytun jika ditemukan penyimpangan. Bahkan, mantan Panglima itu mengaku siap marah jika terus dituduh sebagai bekingan Al Zaytun.

"Saya selalu tegaskan, saya udah berbicara pada Pak Panji Gumilang eh kalau macam-macam gue yang pertama beresin. Jadi saya anggap itu datang datang ke Al-Zaytun saya melihat pasti apa yang dilakukan di sana begitu ada penyimpangan saya orang pertama yang bertindak," kata Moeldoko.

"Jangan mantan Panglima dibilang di backing emang gua preman apa. Nggak bener ini saya juga bisa marah. Saya bisa marah gitu," tegasnya.