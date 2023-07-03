Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Tiba di Australia, Jokowi Akan Hadiri Annual Leaders Meeting 2023

Raka Dwi Novianto , Jurnalis-Senin, 03 Juli 2023 |20:28 WIB
Tiba di Australia, Jokowi Akan Hadiri Annual Leaders Meeting 2023
Presiden Joko Widodo tiba di Australia (Foto: Biro Pers Kepresidenan)
JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) beserta rombongan akhirnya mendarat di Bandara Internasional Kingsford Smith Sydney, Australia, pada Senin, 3 Juli 2023, sekitar pukul 20.45 waktu setempat.

Jokowi menempuh penerbangan selama kurang lebih 7 jam dengan Pesawat Kepresidenan Indonesia-1 dari Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta.

Saat tiba di Bandara Kingsford, Jokowi disambut Duta Besar RI untuk Australia Siswo Pramono bersama Kepala Protokol Negara Australia Gerard Martin.

Sementara itu, di bawah tangga pesawat tampak menyambut Presiden yakni Atase Pertahanan Republik Indonesia untuk Australia Laksma TNI Anak Agung Oka Wirayudha.

Sedangkan dari pihak Australia, turut menyambut kedatangan Presiden Jokowi adalah Duta Besar Australia untuk Indonesia Penny Williams PSM, Menteri Industri dan Ilmu Pengetahuan Australia Ed Husic MP, Deputi Sekretaris New South Wales Christopher Sullivan, Menteri Urusan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif New South Wales John Graham MLC, dan Direktur Protokol New South Wales Lynne Bryne.

