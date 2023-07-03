Wonogiri Terdampak Gempa Yogyakarta, Ganjar: Perbaikan Sekolah Jadi Prioritas

WONOGIRI - Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo bergerak cepat dalam penanganan dampak gempa Bantul berkekuatan 6,6 SR di Kabupaten Wonogiri.

Ganjar mengerahkan sejumlah kekuatan dan kemampuan agar penanganan pasca-gempa bisa dipercepat.

Ganjar --yang merupakan Bacapres PDIP yang juga didukung Partai Perindo itu-- berkunjung ke Wonogiri untuk mengecek sejumlah lokasi yang terdampak gempa.

Didampingi Kepala BMKG, Dwi Korita dan sejumlah jajaran dinas terkait Pemprov Jateng, Ganjar mengecek kondisi SMKN 1 Pracimantoro, SMPN 1 Giriwoyo, serta sejumlah tempat ibadah hingga rumah warga yang terdampak gempa.

"Setelah kemarin gempa memang saya dilapori saat di perjalanan (haji). Kemarin langsung saya minta turunkan tim, cek kondisi masyarakat dan inventarisir kerusakan. Hari ini kami coba cek di Wonogiri untuk melihat kondisinya," kata Ganjar saat mengecek dampak gempa di SMKN 1 Pracimantoro Wonogiri, Senin (3/7/2023).

Dari hasil pengecekan di lapangan, diketahui beberapa bangunan rusak parah dan harus segera diperbaiki. Beberapa bangunan yang masuk dalam kategori rusak parah adalah sekolah.

Misalnya di SMKN 1 Pracimantoro, ada 14 gedung dan 27 ruang kelas, praktikum dan aula yang rusak akibat gempa. Kerusakan terjadi cukup parah, yakni genteng terlepas, plafon ambrol, tembok retak, dan lainnya.

"Sekolah menjadi prioritas karena sebentar lagi anak-anak masuk kelas. Tapi tidak hanya diperbaiki, saya minta dicek betul dan ada tim yang melakukan audit terkait kondisi gedung pasca-gempa apakah masih kuat dan aman atau tidak," jelasnya.

Sebab dari pengecekannya, ada bagian gedung yang retak dan cukup membahayakan. Ia juga menemukan ada atap genteng berbahan beton yang rawan ambrol.

"Kami nemu beberapa struktur yang belum kuat, maka kami minta ada tim kami melakukan audit, apakah bangunan masih layak atau tidak. Dan saya minta segera diperbaiki, kami gerak cepat," ucapnya.