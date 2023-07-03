Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Kapolri ke Wakapolri Baru: Soliditas Jadi Kunci Wujudkan Harapan Publik dan Presiden

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Senin, 03 Juli 2023 |21:06 WIB
Kapolri ke Wakapolri Baru: Soliditas Jadi Kunci Wujudkan Harapan Publik dan Presiden
Kapolri Jenderal Listyo Sigit. (MPI/Puteranegara Batubara)
JAKARTA - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menekankan pentingnya soliditas seluruh jajaran Polri, baik dari tingkat atas ke bawah maupun sebaliknya. Hal itu diungkapkan Kapolri di hadapan Komjen Agus Andrianto yang baru dilantik menjadi Wakapolri.

Hal itu disampaikan Kapolri saat menghadiri acara tradisi pengantar tugas Komjen (Purn) Gatot Eddy Pramono di Gedung PTIK, Jakarta Selatan, Senin (3/7/2023).

"Tentunya kita semua harus solid dari atas sampai dengan bawah. Karena itu kunci untuk kita bisa melakukan pencapaian terhadap apa yang menjadi harapan publik, apa yang menjadi harapan Pak Presiden. Ini kuncinya soliditas," kata Sigit.

Ia melanjutkan, Komjen Agus Andrianto harus bisa melanjutkan dan meneruskan capaian dan prestasi yang telah ditorehkan Komjen (Purn) Gatot Eddy Pramono semasa menjabat sebagai Wakapolri.

"Banyak sekali kenangan yang telah beliau (Gatot Eddy) ukir dan saya kira ini menjadi PR bagi Pak Wakapolri yang baru untuk terus menjaga apa yang sudah dicapai beliau. Tentunya bersama-sama kita terus berjuang dan tentunya untuk bisa mempertanahkan dan melanjutkan capaian," ujar Sigit.

Menurutnya, tongkat estafet kepemimpinan di internal Korps Bhayangkara akan terus berlanjut. Karena di setiap masa pasti ada orangnya dan setiap orang ada masanya.

Halaman: 1 2
1 2
      
