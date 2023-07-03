Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Momen Terharunya Mbah Katimin, Dapat Perhatian Ganjar Usai Rumahnya Ambruk Akibat Gempa

Khafid Mardiyansyah , Jurnalis-Senin, 03 Juli 2023 |21:08 WIB
Momen Terharunya Mbah Katimin, Dapat Perhatian Ganjar Usai Rumahnya Ambruk Akibat Gempa
A
A
A

WONOGIRI - Mbah Katimin dan istrinya tak henti-hentinya mengucap syukur. Bagaimana tidak, gempa Bantul berkekuatan 6,6 SR yang terjadi pada Jumat (30/6/2023) malam, nyaris merengut nyawanya dan nyawanya istrinya. 

Bagian belakang bangunan rumahnya ambruk. Padahal, saat itu dia sedang bersama istrinya di dalam kamar yang lokasinya berdekatan dengan bagian bangunan rumahnya yang ambruk.

"Waktu gempa kecil, saya terasa dan mau ke luar kamar. Tapi saya tunda dan tak lama gempa lebih besar terasa. Tiba-tiba rumah belakang ambruk," kata Mbah Katimin, Senin (3/7/2023). 

Puing rumah yang ambruk itu menutupi akses satu-satunya kamar Mbah Katimin. Akhirnya, ia dan istri tak bisa ke mana-mana dan terjebak di kamar cukup lama.

"Alhamdulillah masih bisa selamat," kenang kakek berusia 83 tahun itu.

Ia sempat bingung bagaimana memperbaiki rumahnya. Namun dengan bantuan warga dan TNI, rumah Mbah Katimin langsung diperbaiki.

Apalagi, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo datang saat rumahnya sedang diperbaiki. Betapa senangnya Mbah Katimin, karena mendapat perhatian langsung dari orang nomor satu di Jateng. 

"Rasane bungah banget (rasanya senang sekali) didatangi Pak Ganjar. Terharu rasanya. Terima kasih Pak Ganjar karena sangat perhatian," ucapnya.

Ganjar --yang merupakan Bacapres PDIP dan juga didukung Partai Perindo itu-- datang ke Wonogiri pada Senin (3/7/2023) untuk meninjau sejumlah lokasi yang terdampak gempa. Ia melihat dua sekolah terdampak yakni SMKN 1 Pracimantoro, dan SMPN 1 Giriwoyo. 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
