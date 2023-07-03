Punya Latar Belakang NU, Erick Thohir Jadi Cawapres Terkuat di Pilpres 2024

JAKARTA - Latar belakang Menteri BUMN Erick Thohir sebagai kader Nahdlatul Ulama (NU) semakin menambah keunggulan untuk diusung sebagai calon wakil presiden (cawapres). Bahkan menjadikan Erick Thohir cawapres potensial di Pilpres 2024.

Direktur Eksekutif PARA Syndicate Ari Nurcahyo mengatakan Erick Thohir merupakan sosok cawapres yang dekat dengan NU. Hal itu menjadi bukti bahwa Erick Thohir pemimpin yang masuk ke semua golongan.

"Ini menjadi bagian dari NU dan itu sudah dilakukan oleh Erick Thohir," kata Ari.

Menurut dia hal tersebut turut menjadi faktor meningkatnya elektabilitas Erick Thohir sampai sekarang ini. Terlebih kinerja sukses Erick Thohir dalam membenahi Kementerian BUMN mendapat respons positif banyak masyarakat.

Komitmen Erick Thohir, lanjut dia dalam memberantas korupsi di BUMN menjadi sebuah nilai tambah. Sehingga semakin meningkatkan popularitas anggota kehormatan Banser NU itu disemua kalangan masyarakat.