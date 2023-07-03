Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Sambut Jokowi di Sydney, Diaspora Nyanyikan Lagu dari Sabang sampai Merauke

Arie Dwi Satrio , Jurnalis-Senin, 03 Juli 2023 |22:02 WIB
Sambut Jokowi di Sydney, Diaspora Nyanyikan Lagu dari Sabang sampai Merauke
Presiden Jokowi tiba di Sydney Australia. (Twitter/@jokowi)
JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) beserta rombongan telah tiba di Bandara Internasional Kingsford Smith Sydney, Australia, pada Senin (3/7/2023) malam. Presiden dan rombongan menempuh perjalanan udara selama tujuh jam dari Jakarta untuk tiba di Sydney.

Jokowi merasa disambut hangat oleh diaspora atau etnis bangsa Indonesia yang terpaksa meninggalkan Tanah Air karena keperluannya di Sydney. Kepala Negara disambut hangat dengan lagu Indonesia berjudul 'Dari Sabang Sampai Merauke' setibanya di hotel ia menginap.

"Tiba di Sydney, malam ini setelah menempuh tujuh jam penerbangan dari Jakarta. Di hotel tempat kami menginap malam ini, sejumlah diaspora Indonesia menyambut dengan hangat seraya menyanyikan lagu Dari Sabang sampai Merauke," ujar Jokowi melalui akun Twitter resminya @jokowi.

Jokowi juga mengunggah foto bersama dengan sejumlah diaspora Indonesia di Sydney di akun media sosial (medsos). Jokowi tampak tak canggung untuk mengabadikan foto bersama alias wefie dengan sejumlah diaspora di Sydney.

