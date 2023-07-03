Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

5 Fakta Suami Bakar Istri dan 2 Anaknya, Sempat Panik dan Bakar Diri

Erfan Maruf , Jurnalis-Senin, 03 Juli 2023 |06:07 WIB
Ilustrasi (Foto : Freepik)
PRIA berinisial US (38) tega membakar istrinya WH (37) dan kedua putrinya lantaran kesal di Cakung, Jakarta Timur.

Berikut sejumlah fakta terkait peristiwa sadis tersebut:

1. Karena Cekcok Suami-Istri

Pembakaran yang diawali percekcokan dengan WH. Pelaku US telah terbukti melakukan kekerasan dalam rumah tangga dan pembakaran terhadap tiga orang, yakni istri dan kedua anaknya.

"Adapun tersangka telah melakukan kekerasan dalam rumah tangga dan pembakaran terhadap 3 orang yakni 1 istri dan 2 anak. Selanjutnya tersangka berusaha membakar dirinya," ujar Kanit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Metro Jakarta Timur, Ipda Sri Yatmini.

2. Siram Bensin ke Anak Istri

Awalnya istri pelaku, WH tengah membeli lauk makan malam pada Rabu kemarin, 29 Juni 2023 sekira pukul 21.00 WIB.

Saat pulang kembali ke rumah, WH heran melihat suaminya, US memegang sebotol bensin dan korek api di dalam rumah sehingga terjadi percekcokan.

"US menyiram para korban dengan botol yang berisikan bensin ke arah istri dan anak-anak putrinya ke sekujur badan mereka. Kedua putrinya saat itu sedang bermain handphone, kemudian pelaku menyalakan korek api yang telah disiapkan untuk membakar para korban," ujar Sri melalui keterangannya, Minggu (2/7/2023).

3. Pelaku Panik dan Membakar Diri

Sri menjelaskan, US tiba-tiba panik ketika melihat istri dan kedua putrinya terbakar, sehingga memutuskan ikut memgguyur tubuhnya sendiri dengan bensin dan ikut terbakar.

"Pada saat kejadian diketahui api juga membesar di dalam rumah kontrakan pelaku dan korban, Sudin Gulkarmat Jakarta Timur pun datang memadamkan api hingga padam sekira pukul 22.30 WIB," kata Sri.

