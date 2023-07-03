Viral Penyerangan Diduga Gengster di Bogor, Ini Penjelasan Polisi

BOGOR - Beredar video aksi penyerangan diduga gengster menggunakan senjata tajam (sajam) di wilayah Kecamatan Ciampea, Kabupaten Bogor. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini.

Dalam video beredar, tampak sekelompok orang yang berlarian di tengah jalanan sepi. Mereka terlihat berteriak sambil mengacungkan senjata tajam.

"Ayo lo," teriak kelompok tersebut dalam video, dikutip MNC Portal, Senin (3/7/2023).

Sementara itu, Kapolsek Ciampea Kompol Suminto mengatakan peristiwa dalam video terjadi sekira pukul pada Minggu 2 Juli 2023 dini hari 03.00 WIB .

"Para pelaku yang berjumlah sekitar 9 orang dengan menggunakan 4 unit sepeda motor dan membawa senjata tajam melakukan penyerangan terhadap 3 pemuda sekitar yang sedang nongkrong di pinggir jalan," kata Suminto, dalam keterangannya.