HOME NEWS MEGAPOLITAN

Kebakaran Landa Rumah di Kebon Jeruk

Arie Dwi Satrio , Jurnalis-Senin, 03 Juli 2023 |04:30 WIB
Kebakaran Landa Rumah di Kebon Jeruk
Kebakaran (Ilustrasi/Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Kebakaran melanda rumah di Jalan Raya Kebon Jeruk, Jakarta Barat, pada Senin (3/7/2023) dini hari. Kebakaran terjadi sekira pada pukul 01.20 WIB.

"Pukul 01:20 WIB, Info #Kebakaran Rumah Tinggal di Jalan Raya Kebon Jeruk No.38A, RT.1/RW.3, Kelurahan Kebon Jeruk, Kecamatan Kebon Jeruk," demikian dikutip dari akun Twitter @BPBDJakarta.

Petugas Suku Dinas (Sudin) Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat) Jakarta Barat sudah berada di lokasi untuk melakukan pemadaman. Sebanyak 10 unit damkar diterjunkan ke lokasi.

"Penanganan : 10 Unit Damkar, BPBD, PLN, PMI, AGD, Dishub, Satpol PP, Tagana, Polsek, Koramil | Situasi : Proses Pemadaman," info dari akun Twitter @BPBDJakarta.

Belum diketahui update terkini terkait kebakaran yang melanda rumah di daerah Jakarta Barat tersebut. Belum diketahui pula mengenai penyebab, korban, dan kerugian dari kebakaran itu.

(Erha Aprili Ramadhoni)

      
