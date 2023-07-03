Awal Pekan, BMKG Prediksi Jakarta Cerah Berawan

JAKARTA - Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) memprediksi hampir seluruh daerah di Jakarta cerah berawan pada awal pekan ini, Senin (3/7/2023).

Berdasarkan data prakiraan cuaca BMKG hari ini, seluruh daerah di Jakarta diprediksi cerah berawan sejak pagi hingga siang hari. Kemudian, berlanjut malam hingga dini hari, sebagian Jakarta berawan.

Prakiraan cuaca BMKG tidak menunjukkan adanya tanda-tanda Jakarta bakal diguyur hujan.

Sementara itu, suhu rata-rata di Jakarta berada di angka 24 sampai 33 derajat celsius dengan tingkat kelembaban 60 hingga 90 persen.

(Erha Aprili Ramadhoni)