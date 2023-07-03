Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Awal Pekan, BMKG Prediksi Jakarta Cerah Berawan

Arie Dwi Satrio , Jurnalis-Senin, 03 Juli 2023 |05:07 WIB
Awal Pekan, BMKG Prediksi Jakarta Cerah Berawan
Cuaca DKI Jakarta diprediksi cerah berawan. (Ilustrasi/Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) memprediksi hampir seluruh daerah di Jakarta cerah berawan pada awal pekan ini, Senin (3/7/2023).

Berdasarkan data prakiraan cuaca BMKG hari ini, seluruh daerah di Jakarta diprediksi cerah berawan sejak pagi hingga siang hari. Kemudian, berlanjut malam hingga dini hari, sebagian Jakarta berawan.

Prakiraan cuaca BMKG tidak menunjukkan adanya tanda-tanda Jakarta bakal diguyur hujan.

Sementara itu, suhu rata-rata di Jakarta berada di angka 24 sampai 33 derajat celsius dengan tingkat kelembaban 60 hingga 90 persen.

(Erha Aprili Ramadhoni)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/338/3177036/hujan-9CXn_large.jpg
Ramalan Cuaca: Jakarta Diguyur Hujan Siang Hari
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/338/3176807/cuaca-2tUB_large.jpg
Cuaca Jakarta dan Sekitarnya Terasa Panas? Ini Penjelasan BMKG
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/13/338/3176328/hujan-fNd6_large.jpg
Sejumlah Wilayah Jakarta Diguyur Hujan dengan Intensitas Ringan Hari Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/01/338/3173621/cuaca-umLW_large.jpg
Waspada! Jabodetabek Diguyur Hujan Sedang-Lebat 1-2 Oktober 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/26/338/3172529/cuaca-l26G_large.jpg
BMKG Prakirakan Cuaca Jakarta Cerah Berawan Sepanjang Hari Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/16/338/3170184/hujan-7fB1_large.jpg
Ramalan Cuaca, Hujan Bakal Guyur Jakarta Hari Ini
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement