Hari Pertama Masuk Kerja Lalu Lintas Macet Parah, 2 Minibus Kecelakaan di Tol Layang MBZ

BEKASI – Dua minibus mengalami kecelakaan terjadi di KM 13 Tol Layang Mohamed Bin Zayed (MBZ) arah Jakarta pada Senin (3/7/2023) pagi.

Kecelakaan itu menyebabkan kepadatan lalu lintas yang mengarah ke Cawang. Selain itu, hari ini juga bertepatan dengan hari pertama masuk kerja usai liburan Idul Adha.

Akun TMC Polda Metro Jata di instagram memperlihatkan pasca kejadian tersebut. Dari foto yang terlihat, mobil berwarna gelap terlihat melintang di bahu jalan hampir dalam posisi terbalik.

Sementara itu, mobil lainnya terlihat persis di depannya menutupi satu badan jalan akibat tabrakan tersebut.

“06.41 WIB kecelakaan antara mobil Isuzu dengan Toyota Kijang di Tol Layang MBZ Km 13 arah Jakarta,” tulis akun @tmcpoldametro dalam keterangannya dikutip, Senin (3/7/2023).

Belum diketahui penyebab kecelakaan tersebut. Dalam laporan yang sama, petugas disebut tengah menangani kecelakaan itu.