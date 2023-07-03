Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Sejumlah Kios dan Sekretariat Gereja di Kebon Jeruk Ludes Terbakar

Dimas Choirul , Jurnalis-Senin, 03 Juli 2023 |08:50 WIB
Sejumlah Kios dan Sekretariat Gereja di Kebon Jeruk Ludes Terbakar
Kebakaran Landa Pemukiman di Jakarta Barat
JAKARTA – Kebakaran melanda sejumlah kios dan rumah sekretariat di Jalan H Peeng RT 003/003 Kebon Jeruk, Jakarta Barat, pada Senin (3/7/2023) dini hari.

"Objek yang terbakar terdiri dari 1 Rumah Sekretariat Gereja dan 2 Kios (Pangkas Rambut dan Bengkel Sepeda)," kata Kasie Ops Suku Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (PKP) Jakarta Barat Syarifuddin dalam keterangannya.

Syarif mengatakan, peristiwa itu terjadi sekitar pukul 01.20 WIB. Pihaknya kemudian mengerahkan sebanyak 11 unit mobil damkar yang diisi 44 personel ke lokasi kejadian.

Proses pemadaman berlangsung cepat. Tepat pukul 03.05 WIB, Syarif memastikan, api berhasil dipadamkan.

Dugaan penyebab kebakaran, kata dia berawal dari adanya korsleting listrik dari kios pangkas rambut hingga menjalar ke dua bangunan yang ada di sebelahnya.

