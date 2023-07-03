Hari Pertama Kerja Usai Libur Panjang, Stasiun Manggarai Penuh Sesak

JAKARTA- Aparatur sipil negara (ASN) hingga karyawan swasta kembali masuk kerja pada Senin (3/7/2023) usai menjalani libur panjang Idul Adha 1444 Hijriah sejak 27 Juni 2023.

Stasiun Manggarai, Jakarta Selatan pun penuh sesak dengan banyaknya penumpang KRL yang akan Kembali beraktivitas.

Pantauan MNC Portal Indonesia di lokasi, terlihat kepadatan antrean pengguna kereta rel listrik (KRL) yang transit dari arah Bogor turun ke Peron 6 maupun 7 saat turun tangga di Stasiun Manggarai.

Kemudian terlihat kumpulan pengguna KRL dari arah bawah yang transit menuju Jakarta-Kota maupun Bogor di Peron 10-11 dan 12-13. Terlihat petugas Stasiun Manggarai mengatur untuk mengurai kepadatan.

Namun tidak jarang terlihat pengguna yang bertanya kepada petugas agar memastikan tidak salah naik kereta.

"Bogor kemana?" tanya salah satu pengguna.

"Bogor peron 12-13 lihat angkanya," jawab salah satu petugas stasiun.

(Fahmi Firdaus )