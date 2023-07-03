Sejumlah Ruas Tol Arah Jakarta Macet Parah Usai Libur Idul Adha

JAKARTA - Sejumlah ruas jalan tol yang mengarah ke Jakarta kembali mengalami kepadatan pada Senin (3/7/2023) pagi.

Hal itu disebabkan karena tingginya volume kendaraan yang melalui kawasan tersebut usai libur Panjang lebaran Idul Adha.

Adapun tol yang mengalami kemacetan yakni Tol Dalam Kota, Tol Tangerang-Jakarta dan Tol Jagorawi. Di Tol Dalam Kota mengalami kepadatan di sejumlah titik. Salah satunya Cawang yang mengarah ke Semanggi.

“Cawang KM 00 - KM 02 arah Semanggi padat, kepadatan volume lalin,” tulis PT Jasa Marga di akun resmi Twitternya.

“Kapuk jalur atas KM 23 - KM 22 arah Pluit padat, kepadatan volume lalin. Senayan KM 09 arah Cawang padat, kepadatan volume lalin. Cawang KM 01 - KM 00 arah Halim padat, ada Lajur contraflow dari arah Halim di lajur kanan,” sambungnya.

Selanjutnya, untuk Tol Jakarta-Tangerang juga mengalami kepadatan di sejumlah titik. Salah satunya Tangerang menuju Jakarta.

“Tangerang - Karang Tengah padat, kepadatan volume lalin. Kembangan - Kedoya padat, kepadatan volume lalin,” tulisnya.

Selain itu, kemacetan juga terjadi di sejumlah ruas Tol Jagorawi salah satunya dari Cililitan yang mengarah ke Cawang.