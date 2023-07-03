Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Pria Mabuk Tabrak Petugas Dishub Kota Tangerang, 3 Orang Terluka

Irfan Maulana , Jurnalis-Senin, 03 Juli 2023 |11:00 WIB
Pria Mabuk Tabrak Petugas Dishub Kota Tangerang, 3 Orang Terluka
Ilustrasi. (Foto: Dok Okezone.com)
TANGERANG - Seorang pemuda berinisial MDA menabrak tiga orang petugas Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Tangerang dengan mobil saat sterilisasi car free day pada Minggu, 2 Juli 2023 sekitar pukul 02.00 WIB.

MDA menabrak petugas lantaran dalam keadaan dipengaruhi minuman beralkohol alias mabuk.

Kanit Laka Lantas Polres Metro Tangerang, AKP Badruzzaman mengatakan MDA saat itu mengemudikan mobilnya di Jalan A. Damyati menuju Cikokol dengan kecepatan tinggi.

Saat tiba di Jalan Veteran, MDA menerobos barrier penutup jalan hingga menabrak beberapa motor yang tengah terparkir di area kejadian.

"Pengemudi (MDA) juga menabrak mobil hingga tiga petugas Dishub yang berada di jalan saat tengah melakukan penutupan untuk menggelar car free day," ujarnya Senin, (3/7/2023).

"Semua kendaraan mengalami kerusakan, dan tiga anggota Dishub telah dibawa ke RSUD Kota Tangerang untuk mendapati perawatan," tambahnya.

