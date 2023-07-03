Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Buang Puluhan Janin ke Kloset, Septic Tank Rumah Aborsi di Kemayoran Dibongkar

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Senin, 03 Juli 2023 |11:32 WIB
Buang Puluhan Janin ke Kloset, Septic Tank Rumah Aborsi di Kemayoran Dibongkar
Septic tank di rumah aborsi di Kemayoran dibongkar petugas. (Foto: Danandaya/MPI)
JAKARTA - Jajaran kepolisian bersama Petugas Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU) melakukan pembongkaran septic tank yang diduga menjadi tempat penyimpanan janin di rumah aborsi di Jalan Merah Delima, Sumur Batu, Kemayoran.

Lokasi septic tank ini tepat berada di depan halaman rumah. Sementara pantauan MNC Portal Indonesia di lokasi, Kapolres Jakarta Pusat Kombes Pol Komarudin tiba di lokasi sekitar pukul 10.05 WIB.

 BACA JUGA:

Sedangkan, pembongkaran dilakukan sekitar pukul 10.20 Wib oleh petugas PPSU. "Septic tank udah di buka, tapi gatau kedalamannya berapa," ujar salah satu petugas PPSU, Senin (3/7/2023).

Mobil penyedot tinja telah disediakan di samping rumah tersebut. Nampak juga satu unit kendaraan roda empat Sidokkes Polres Metro Jakarta Pusat.

 BACA JUGA:

Sebelumnya, Kapolres Jakarta Pusat Kombes Pol Komarudin mengatakan, olah TKP nantinya sekaligus membongkar tempat akhir penampungan janin yang berhasil diaborsi.

"Rencananya jam 10 ini, kita juga akan bongkar septic tank di rumah itu," katanya Komarudin saat dikonfirmasi wartawan, Senin (3/7/2023).

