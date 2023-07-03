Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Aktor Senior Pierre Gruno Dilaporkan Kasus Penganiayaan di Bar, Polisi Lakukan Pendalaman

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Senin, 03 Juli 2023 |11:48 WIB
Aktor Senior Pierre Gruno Dilaporkan Kasus Penganiayaan di Bar, Polisi Lakukan Pendalaman
Ilustrasi penganiayaan. (Foto: Dok Okezone)
A
A
A

 

JAKARTA - Pierre Gruno yang merupakan sktor senior dilaporkan ke Polres Metro Jakarta Selatan atas dugaan kasus penganiayaan terhadap pria berinisial GDB di salah satu bar kawasan Cilandak, Jakarta Selatan beberapa waktu lalu.

Saat ini, polisi tengah mendalami laporan tersebut.

 BACA JUGA:

"Benar, ada laporan terhadap yang bersangkutan perihal dugaan penganiayaan terhadap seseorang yang terjadi di bar salah satu hotel di Cilandak, Jakarta Selatan," ujar Kasat Reskrim Polres Jakarta Selatan, AKBP Irwandhy Idrus saat dikonfirmasi, Senin (3/7/2023).

Dirinya belum bisa menjelaskan secara rinci tentang dugaan kasus penganiayaan yang diduga dilakukan aktor senior Pierre Gruno tersebut lantaran masih didalami lebih lanjut. Polisi juga bakal melakukan klarifikasi dan meminta keterangan sejumlah pihak atas laporan itu, khususnya korban selaku pelapor dan saksi-saksi.

 BACA JUGA:

"Laporan tersebut kami terima pada tanggal 1 Juli kemarin, saat ini sudah dilakukan penyelidikan terkait peristiwa tersebut," katanya.

Korban GDB menerangkan, peristiwa dugaan penganiayaan yang dialaminya itu terjadi di Satu Lagi Bar Hotel Kristal, Terogong, Cilandak, Jakarta Selatan pada Jumat, 30 Juni kemarin malam sekira pukul 22.00 WIB. Awalnya, dia tengah mengobrol dengan rekannya di salah satu meja bar, mendadak Pierre mendatanginya dan langsung melakukan pemukulan hingga dia terjatuh.

"Terlapor datang langsung berkata, lu kayanya ngeliat gua sinis banget dari tadi. Saya bilang, sinis bagaimana, terus enggak lama dia maksa, dorong saya, dan mukul saya hingga jatuh. Jatuh ya sudah dipukulin terus," tuturnya.

