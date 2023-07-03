Viral 2 Geng Remaja Putri Adu Jotos di Pamulang Tangsel, Polisi Selidiki

TANGSEL - Sebuah video perkelahian antara 2 geng remaja putri viral di media sosial. Mereka adu jotos dengan jumlah tak imbang, hingga terlihat salah satu di antaranya dikeroyok dan diinjak-injak.

Diketahui dari video rekaman Close Circuid Television (CCTV) di lokasi, peristiwa itu terjadi pada Minggu 2 Juli 2023 sekira pukul 02.00 WIB di wilayah Pamulang. Terlihat sekira 7 orang remaja putri berkerumun di pinggir jalan pemukiman, 3 di antaranya berada pada sisi berlawanan dengan 4 remaja lain.

Tiba-tiba satu orang dari kelompok itu berlari ke arah remaja putri yang lain. Aksi adu jotos tak bisa dihindari, mereka spontan saling jambak dan memukul. Terlihat pula seorang remaja lain diseret dan dikeroyok 2 orang sekaligus.

Perkelahian itu berlangsung di badan jalan. Beberapa menit kemudian, muncul 2 pria yang diduga warga sekitar. Seketika pertikaian kedua kelompok remaja putri tersebut langsung berhenti, mereka pun berangsur membubarkan diri.

Saat dikonfirmasi, Kapolsek Pamulang Kompol Fiernando Andriansyah menerangkan, pihaknya telah menurunkan tim ke lokasi guna penyelidikan. Namun demikian, dia belum bisa membeberkan pengumpulan fakta-fakta di lapangan saat ini.

"lagi didatengin anggota ke TKP, lagi dicari saksi-saksi, lagi dicari siapa pelakunya, kebenaran informasinya. Ini masih kita selidiki, anggota sudah turun ke lapangan, nanti perkembangannya kita tindaklanjuti," katanya saat dihubungi terpisah.