Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Olah TKP Kasus Rumah Aborsi di Jakpus, 2 Pelaku Jadi Sasaran Kekesalan Warga

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Senin, 03 Juli 2023 |13:24 WIB
Olah TKP Kasus Rumah Aborsi di Jakpus, 2 Pelaku Jadi Sasaran Kekesalan Warga
Pelaku aborsi di Jakpus. (Foto: Danandaya)
A
A
A

JAKARTA - Polres Jakarta Pusat kembali menggelar olah tempat kejadian perkara (TKP) rumah aborsi di Jalan Merah Delima, Sumur Batu, Kemayoran. Dalam olah TKP itu petugas menghadirkan pelaku SM (51) dan NA (33).

Kapolres Jakarta Pusat Kombes Pol Komarudin menuturkan NA bertugas mencarikan pasien yang akan melakukan aborsi. Setelah itu barulah tugas SM untuk melakukan tindakan aborsi kepada pasien.

 BACA JUGA:

"Itu SM dan NA. SM selaku eksekutor, NA admin mencari dan ikut membantu proses aborsi itu, menenangkan pasien, ikut pegang tangan kadang pegang kaki," ucap Komarudin di lokasi, Senin (3/7/2023).

Pantauan MNC Portal Indonesia, kedua orang tersangka itu keluar dari rumah aborsi sekitar pukul 11.09 WIB. Keduanya diantar petugas kepolisian menuju mobil, untuk meninggalkan lokasi rumah aborsi.

 BACA JUGA:

Terlihat, saat keduanya keluar, salah satu warga sempat memegang kepala pelaku sambil melontarkan ucapan kekesalan. Pelaku hanya pasrah menundukkan kepalanya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/19/340/3148761/budi_harto-QRMZ_large.jpg
Bukan Aborsi, Mahasiswi Lampung Ternyata Tewas Usai Melahirkan Sendiri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/19/340/3148654/aborsi-8Wtm_large.jpg
Mahasiswi Universitas Negeri Tewas Diduga Usai Lakukan Aborsi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/23/519/3038462/5-fakta-janda-muda-kepergok-aborsi-usai-kuburkan-janin-di-tpu-malang-KhjyhBXrNQ.jpg
5 Fakta Janda Muda Kepergok Aborsi Usai Kuburkan Janin di TPU Malang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/23/519/3038239/tante-cantik-pacari-berondong-hingga-hamil-nekat-aborsi-dan-kubur-janinnya-di-tpu-aSvuadrBs7.jpg
Tante Cantik Pacari Berondong hingga Hamil, Nekat Aborsi dan Kubur Janinnya di TPU
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/10/340/2936165/bongkar-kasus-aborsi-mahasiswi-polisi-tetapkan-pacar-korban-dan-dukun-beranak-tersangka-AqNXZD51sV.jpg
Bongkar Kasus Aborsi Mahasiswi, Polisi Tetapkan Pacar Korban dan Dukun Beranak Tersangka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/04/525/2932649/ngeri-remaja-19-tahun-ini-bimbing-korban-aborsi-via-online-dbPWZ2k2aX.jpg
Ngeri! Remaja 19 Tahun Ini Bimbing Korban Aborsi via Online
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement