Olah TKP Kasus Rumah Aborsi di Jakpus, 2 Pelaku Jadi Sasaran Kekesalan Warga

JAKARTA - Polres Jakarta Pusat kembali menggelar olah tempat kejadian perkara (TKP) rumah aborsi di Jalan Merah Delima, Sumur Batu, Kemayoran. Dalam olah TKP itu petugas menghadirkan pelaku SM (51) dan NA (33).

Kapolres Jakarta Pusat Kombes Pol Komarudin menuturkan NA bertugas mencarikan pasien yang akan melakukan aborsi. Setelah itu barulah tugas SM untuk melakukan tindakan aborsi kepada pasien.

"Itu SM dan NA. SM selaku eksekutor, NA admin mencari dan ikut membantu proses aborsi itu, menenangkan pasien, ikut pegang tangan kadang pegang kaki," ucap Komarudin di lokasi, Senin (3/7/2023).

Pantauan MNC Portal Indonesia, kedua orang tersangka itu keluar dari rumah aborsi sekitar pukul 11.09 WIB. Keduanya diantar petugas kepolisian menuju mobil, untuk meninggalkan lokasi rumah aborsi.

Terlihat, saat keduanya keluar, salah satu warga sempat memegang kepala pelaku sambil melontarkan ucapan kekesalan. Pelaku hanya pasrah menundukkan kepalanya.