HOME NEWS MEGAPOLITAN

Hendak Kabur, Maling Motor di Kota Bogor Didor Polisi

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Senin, 03 Juli 2023 |13:58 WIB
Hendak Kabur, Maling Motor di Kota Bogor Didor Polisi
Foto: Putra Ramadhani
A
A
A

BOGOR - Polisi membekuk pelaku pencurian motor berinisial Z (33) di wilayah Kecamatan Bogor Timur, Kota Bogor. Pelaku terpaksa diberi hadiah timah panas polisi karena berusaha melarikan diri.

Kapolresta Bogor Kota Kombes Pol Bismo Teguh Prakoso mengatakan peristiwa itu terjadi pada Sabtu 1 Juli 2023. Berawal ketika korbannya memergoki pelaku yang hendak mencuri motor Honda CRF miliknya di parkiran sebuah penginapan.

"Pelaku menodongkan senjata pistol dan berniat lari," kata Bismo kepada wartawan, Senin (3/7/2023).

 BACA JUGA:

Karena takut, korban pun terdiam dan pelaku Z melarikan diri dengan motor bersama rekannya. Tak jauh dari lokasi, terdapat patroli Polresta Bogor Kota yang langsung membekuk pelaku tersebut.

"Setelah ditangkap, didapatkan barang bukti lanjutan hasil dari pencurian yang dilakukan pelaku," jelasnya.

 BACA JUGA:

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
