HOME NEWS MEGAPOLITAN

Wujud Toleransi, Gamki Berikan Sapi Kurban ke GP Ansor hingga Masjid Istiqlal

Wahab Firmansah , Jurnalis-Senin, 03 Juli 2023 |15:13 WIB
Wujud Toleransi, Gamki Berikan Sapi Kurban ke GP Ansor hingga Masjid Istiqlal
Sapi kurban untuk diberikan ke masyarakat
JAKARTA – Toleransi antarumat beragama, menjadi salah satu kunci terjaganya kerukunan dan harmonisasi di Tanah Air. Seperti yang dilakukan Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (Gamki) yang menyumbangkan sapi kurban untuk dibagikan kepada umat dan masyarakat.

"Aksi ini dilakukan Gamki sebagai wujud komitmen kebangsaan dan toleransi sesama umat beragama, khususnya kepada saudara-saudari umat Muslim yang merayakan Hari Raya Idul Adha 1444 Hijriyah," kata Sekretaris Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Gamki, Senin (3/7/2023),

Dikatakannya, Gamki menyerahkan hewan kurban kepada RPH Masjid Istiqlal untuk dapat dibagikan kepada umat dan masyarakat yang membutuhkan.

“Semoga tidak dilihat dari berapa nilai sapi kurbannya, tapi sebagai ketulusan Gamki menjaga ikatan persaudaraan di antara sesama anak bangsa,” ujar Alan.

Menurutnya, toleransi dan solidaritas sesama anak bangsa, merupakan refleksi dari pengorbanan para pendiri bangsa yang sudah berjuang untuk kemerdekaan berdasarkan Pancasila dan NKRI tanpa membeda-bedakan suku, agama, dan golongan.

"Jika solidaritas dan komitmen kebangsaan di antara sesama anak bangsa semakin kokoh, GAMKI yakin, bangsa kita akan semakin maju dan tidak mudah dipecah-belah oleh siapapun,"tandasnya.

Subdit Pemuda Remaja Masjid Istiqlal, Djamal, mengapresiasi dan menyambut baik sumbangan sapi dari Gamki. Ia berharap ke depan, silaturahmi antar umat beragama, dan khususnya pemuda dapat terjalin baik dengan melakukan aksi sosial bersama.

"Hewan kurban yang masuk ke RPH Istiqlal, nantinya akan disembelih pada hari Sabtu yang kemudian akan diberikan kepada masyarakat," pungkasnya.

Pihaknya juga menyumbangkan sapi kurban kepada PP Pemuda Muhammadiyah dan PP GP Ansor untuk dapat dibagikan kepada masyarakat yang membutuhkan.

