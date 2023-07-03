Pria Ditemukan Tewas di Ruangan Perusahaan, Diduga Bunuh Diri

BEKASI - Seorang pria berinisial AF (31) ditemukan tewas di ruangan perusahaan tempatnya bekerja. Tewasnya AF diduga akibat bunuh diri.

Kapolsek Bekasi Timur Kompol Sukadi menjelaskan, peristiwa itu diketahui pada Senin (3/7/2023) pagi. Saat itu pihak kepolisian menerima laporan adanya AF yang ditemukan tewas.

“Kejadian diketahui pagi tadi jam 7 pagi, kami langsung cek ke TKP (tempat kejadian perkara) dengan tim iden (identifikasi) polres," kata Sukadi saat dikonfirmasi, Senin (3/7/2023).

Dari hasil idenfitikasi, pria tersebut merupakan karyawan yang bekerja sebagai sopir di tempatnya bekerja. Sukadi membenarkan bahwa AF memang ingin menginap di tempatnya bekerja.

“Jam 9 (malam) itu dia datang ke perusahaan ingin menginap, sempat cerita-cerita juga dengan dua orang teman kerjanya tentang masalah keluarga," jelas Sukadi.

Diduga hal itu menjadi motif alasan pria tersebut bunuh diri. Adapun AF bunuh diri menggunakan tali rafia untuk gantung diri.

"Sudah dicek semuanya ternyata memang tidak ada tanda-tanda kekerasan dari korban," ungkapnya dia.