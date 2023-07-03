Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Apes! Petugas Kebersihan Tabrak Tukang Bakso di Kebon Jeruk, Dagangannya Berhamburan

Dimas Choirul , Jurnalis-Senin, 03 Juli 2023 |19:08 WIB
Apes! Petugas Kebersihan Tabrak Tukang Bakso di Kebon Jeruk, Dagangannya Berhamburan
Petugas kebersihan tabrak tukang bakso di Kebon Jeruk, Jakarta Barat (Foto: Dimas Choirul)
A
A
A

JAKARTA - Seorang petugas kebersihan menabrak gerobak milik tukang Bakso Malang di Pasar Pesing, Kedoya, Kebon Jeruk, Jakarta Barat, Senin (3/7/2023). Akibat insiden itu, seisi gerobak bakso tumpah berhamburan di jalanan.

Pemilik gerobak bakso yang juga korban, Zainal mengatakan, saat itu dirinya sengaja memarkirkan gerobaknya di pinggir jalan. Ia hendak membeli mangkok di salah satu kios yang ada di pasar tersebut.

Tak berselang lama, Zainal pun kaget mendengar suara benda jatuh cukup keras. Setelah dilihat, ternyata gerobak bakso miliknya sudah jatuh berhamburan.

"Ditabrak gerobak sampah (milik Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta), karena tadinya saya mau beli mangkok buat cadangan," ucapnya kepada wartawan, Senin.

Zainal menduga, petugas kebersihan yang membawa gerobak tersebut kurang berhati-hati. "Ya kalau udah begini pulang aja, enggak bisa dagang," akunya.

Meski mengalami kerugian materil hingga ratusan ribu, namun, masalah kelalaian ini sudah diselesaikan secara kekeluargaan.

"Habisnya sih sekitar Rp700 ribu lebih, hampir Rp800 ribu. Engga tahu tadi katanya mau diganti Rp500 ribu, tapi tiga hari lagi" pungkasnya.

(Arief Setyadi )

      
