HOME NEWS MEGAPOLITAN

Jelang KTT ASEAN, Pemprov DKI Kebut Perbaikan Jalan Protokol

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Senin, 03 Juli 2023 |21:15 WIB
Jelang KTT ASEAN, Pemprov DKI Kebut Perbaikan Jalan Protokol
Jalan Jenderal Sudirman-MH Thamrin, Jakarta (Foto: dok Okezone)
JAKARTA - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta melalui Dinas Bina Marga tengah memperbaiki sejumlah jalan protokol di Ibu Kota jelang berlangsungnya KTT ASEAN 2023. Perbaikan itu pun ditargetkan rampung pada Agustus mendatang.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Bina Marga DKI Jakarta Heru Suwondo mengatakan saat ini pihaknya masih melakukan proses perbaikan jalan protokol seperti di kawasan Medan Merdeka, MT Haryono dan Sudirman-Thamrin.

“Kita saat ini sedang memperbaiki jalan jalan protokol, terutama ini menjelang KTT ASEAN. Jadi beberapa ruas sudah kita tangani jadi dari mulai Sudirman-Thamrin, Medan Merdeka, Gatot Subroto, MT Haryono, itu sedang kita kerjakan saat ini,” kata Heru kepada wartawan, Senin (3/7/2023).

Heru pun mengungkapkan, perbaikan jalan tersebut paling banyak berada di kawasan Jakarta Selatan dan Jakarta Pusat. Selain itu, Heru menyebut perbaikan sejumlah jalanan itu ditargetkan rampung pada Agustus mendatang.

“Iya itu banyaknya (Jakarta) Pusat dan Jakarta Selatan, tapi ada sebagian di timur. Jadi jalurnya peserta KTT ASEAN. Jadi kita harapkan Agustus udah selesai semua, udah rapi semua,” ujar dia.

Diberitakan sebelumnya, Pemprov DKI tengah mengebut pengerjaan perbaikan sejumlah jalan protokol di Ibu Kota. Hal itu dilakukan untuk menyukseskan KTT ASEAN 2023 di Jakarta pada September mendatang.

