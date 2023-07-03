Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Emak-Emak Jadi Korban Begal saat Pulang dari Pasar, Sempat Diacungkan Celurit

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Senin, 03 Juli 2023 |20:39 WIB
Emak-Emak Jadi Korban Begal saat Pulang dari Pasar, Sempat Diacungkan Celurit
A
A
A

BEKASI - Seorang ibu rumah tangga bernama Badriyah (39) menjadi korban kawanan begal di depan PT Pelita Teknik Jaya Sentosa, Sumurbatu, Bantargebang, Kota Bekasi. Korban juga diancam menggunakan senjata tajam jenis celurit.

Badriyah menceritakan peristiwa itu terjadi pada Senin (3/7) pukul 06.05 WIB. Peristiwa pembegalan berawal saat dirinya tengah membeli sayur.

“Pulang dari warung tiba-tiba dipepet dari belakang,” kata Badriyah kepada wartawan, Senin (3/7/2023).

Merasa terancam, Badriyah lantas berteriak untuk mencari pertolongan. Nahas, pelaku yang saat itu berbonceng dua langsung mengeluarkan sajam jenis celurit.

“Ya spontan saya ngerasa takut motor saya gas. Saya lemparin, terus mereka turun ambil motor,” ungkapnya.

Halaman:
1 2
      
