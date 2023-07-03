Bacaleg Partai Perindo Serahkan Sumbangan Hasil Penjualan Putih Telur ke Panti Asuhan Kasih Anugrah

JAKARTA - Bakal calon legislatif (Bacaleg) Partai Perindo, Tjio Nofia Handayani, menyumbangkan dana hasil penjualan putih telur kepada Yayasan Panti Asuhan Kasih Anugrah, Tegal Alur, Kalideres, Jakarta Barat, Senin (3/7/2023). Total sumbangan yang diberikan senilai Rp16 juta.

Penyerahan secara simbolis itu disaksikan secara langsung oleh Ketua Yayasan, Pengurus Yayasan, dan stakeholder terkait.

"Hari ini saya ke Panti Asuhan Kasih Anugrah untuk menyerahkan uang dari hasil penjualan putih telur," kata wanita yang akrab disapa Ci Mehong itu kepada MNC Portal.

Ci Mehong mengatakan, ide penjualan putih telur itu berawal dari kebiasaan dirinya yang berdagang kue. Lantaran sering menyisakan putih telur, ia lantas mengumpulkannya untuk dijual kembali.

"Jadi terkumpul dari bulan Mei sampai Juni 2023 itu Rp16 juta. Semuanya saya serahkan untuk keperluan mereka (anak-anak panti)," ujar Wakil Ketua DPP Bidang Pembinaan Ormas Perindo ini.