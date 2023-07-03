Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Bacaleg Partai Perindo Serahkan Sumbangan Hasil Penjualan Putih Telur ke Panti Asuhan Kasih Anugrah

Dimas Choirul , Jurnalis-Senin, 03 Juli 2023 |22:53 WIB
Bacaleg Partai Perindo Serahkan Sumbangan Hasil Penjualan Putih Telur ke Panti Asuhan Kasih Anugrah
Ci Mehong serahkan hasil penjualan putih telur ke Panti Asuhan Kasih Anugrah. (MPI)
A
A
A

JAKARTA - Bakal calon legislatif (Bacaleg) Partai Perindo, Tjio Nofia Handayani, menyumbangkan dana hasil penjualan putih telur kepada Yayasan Panti Asuhan Kasih Anugrah, Tegal Alur, Kalideres, Jakarta Barat, Senin (3/7/2023). Total sumbangan yang diberikan senilai Rp16 juta.

Penyerahan secara simbolis itu disaksikan secara langsung oleh Ketua Yayasan, Pengurus Yayasan, dan stakeholder terkait.

"Hari ini saya ke Panti Asuhan Kasih Anugrah untuk menyerahkan uang dari hasil penjualan putih telur," kata wanita yang akrab disapa Ci Mehong itu kepada MNC Portal.

Ci Mehong mengatakan, ide penjualan putih telur itu berawal dari kebiasaan dirinya yang berdagang kue. Lantaran sering menyisakan putih telur, ia lantas mengumpulkannya untuk dijual kembali.

"Jadi terkumpul dari bulan Mei sampai Juni 2023 itu Rp16 juta. Semuanya saya serahkan untuk keperluan mereka (anak-anak panti)," ujar Wakil Ketua DPP Bidang Pembinaan Ormas Perindo ini.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/11/340/3176139/partai_perindo-eH5n_large.jpg
Partai Perindo Gelar Rakorwil Sekaligus Lantik Ketua DPW Jateng
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/27/340/3172813/peduli-l1kz_large.jpg
Peduli Penyandang Disabilitas, DPD Partai Perindo Sumba Barat Daya Dorong Kesetaraan Jadi Prioritas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/27/340/3172807/perindo-wveW_large.jpg
Legislator Partai Perindo Paulus Lobo Gerak Cepat Bantu Korban Banjir Nagekeo NTT, Dorong Pemulihan Infrastruktur Dasar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/26/340/3172577/perindo-dAmo_large.jpg
Fasilitasi Peralatan Modern, Legislator Partai Perindo Stefanus Rangga Bola Pacu Kesejahteraan Petani Sumba Barat Daya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/25/337/3172303/ferry-bKLd_large.jpg
Perindo Gabung Sekber Gerakan Kedaulatan Suara Rakyat, Sekjen: Jangan Sampai 17 Juta Suara Terbuang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/25/337/3172296/sekber-K1zf_large.jpg
9 Partai Termasuk Perindo Bertemu, Sekber Gerakan Kedaulatan Suara Rakyat Terbentuk
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement